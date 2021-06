Lille La Fabrique du Sud Lille, Nord L’île aux livres La Fabrique du Sud Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

L'île aux livres La Fabrique du Sud, 3 juillet 2021, Lille.

La Fabrique du Sud, le samedi 3 juillet à 14:00

### Au programme : – Braderie de livres jeunesse par la médiathèque de Lille-Sud avec 3 lectures par l’équipe de la médiathèque – Ateliers jeux de société en famille avec l’association Temps de jeux – Parcours de motricité avec la bougeothèque Mon petit Paradis – Troc et dons de livres – Vente de boissons et gâteaux par l’association FAME

Entrée libre

Dans le cadre de « Partir en Livre », la médiathèque de Lille-Sud, la Fabrique du Sud et leurs partenaires organisent le samedi 3 juillet un temps fort autour du livre jeunesse. La Fabrique du Sud 7bis, rue de l’Asie 59000 Lille Lille Lille-Sud Nord

2021-07-03T14:00:00 2021-07-03T18:00:00

