L’Île aux enfants Île,13500 Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

L’Île aux enfants Île,13500 Martigues, 26 février 2022, Martigues. L’Île aux enfants

Île, 13500 Martigues, le samedi 26 février à 13:30

Présentation ———— La manifestation intitulée « l’île aux enfants » aura lieu le samedi 26 février 2022 de 13h30 à 17h sur le quartier de l’Île. Les droits de l’enfants ———————– La manifestation sera placée sur le thème des droits de l’enfant (cf. art. 31 de la CIDE – Convention Internationale des Droits de l’Enfant) avec notament des activités telles : Le droit aux jeux, —————— * les loisirs, * les activités récréatives, * participer librement à la vie culturelle et artistique. Organisateurs ————- L’Île aux enfants est organisée par la Direction Education Enfance en partenariat avec la Direction Culturelle, la Direction des Sports, la DINSI dans le cadre de la convention internationale des droits de l’enfant. elle a, elle se veut récréative et créative à l’attention des enfants et de leurs parents. Elle participe à la continuité du travail sur la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE). Localiser ———

Gratuit

Samedi 26 février 2022, venez nombreux assister une manifestation intitulée “l’île aux enfants” pour un après-midi festif dans le quartier de l’Ile. Île,13500 Martigues Place de la Libération Martigues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T13:30:00 2022-02-26T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Île,13500 Martigues Adresse Place de la Libération Ville Martigues lieuville Île,13500 Martigues Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Île,13500 Martigues Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

L’Île aux enfants Île,13500 Martigues 2022-02-26 was last modified: by L’Île aux enfants Île,13500 Martigues Île,13500 Martigues 26 février 2022 13500 Martigues Martigues île Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône