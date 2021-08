Paris Cité de la musique île de France, Paris L’île aux chants mêlés / Jazz à la Villette for Kids Cité de la musique Paris Catégories d’évènement: île de France

L'île aux chants mêlés / Jazz à la Villette for Kids
Cité de la musique, 4 septembre 2021, Paris

L’île aux chants mêlés – Marion Rampal & Les Rivières Souterraines Imaginé par Marion Rampal, L’île aux chants mêlés explore les créolisations de la musique et des chansons. « Cette île où les chants se mêlent, elle existe vraiment ! » Empruntant aux figures des écrivains voyageurs, des musicologues, des collectionneurs, et des troubadours ou bluesmen, leur baluchon sur l’épaule, les musiciens s’y font explorateurs butineurs, marins rêveurs et amoureux d’utopies. Ils suivent par exemple un air parti de Bretagne pour le Canada, descendu jusqu’en Louisiane avec les Acadiens, et qui, repris par une chanteuse créole, y rencontra le blues; ils admirent ses métamorphoses et témoignent de l’invention des traditions musicales. L’Île en quête de laquelle partent nos trois marins musiciens, c’est le lieu toujours singulier de cette utopie concrète, la créolisation, une terre qui, potentiellement, peut se situer partout, au Japon, en Irlande, comme aux Caraïbes. À PARTIR DE 7 ANS Événements -> Festival / Cycle Cité de la musique 211 avenue Jean Jaurès Paris 75019

© Martin Sarrazac

