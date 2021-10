L’île au trésor Salle Jacques Brel, 22 mai 2022, Castanet-Tolosan.

L’île au trésor

Salle Jacques Brel, le dimanche 22 mai 2022 à 16:00

**Le chef d’oeuvre de Stevenson, dans toutes ses dimensions épique, comique et poétique !** Le petit Jim Hawkins, qui mène une vie tranquille en aidant sa mère au service à l’auberge de l’Amiral Benbow, se retrouve par une série d’aventures en possession d’une mystérieuse carte au trésor. Il livre la carte à ses amis, le docteur Livesey et le Comte Trelawney, qui décident alors de mener une expédition à la recherche de l’Ile au Trésor. Jim est recruté comme mousse. Mais l’équipage, recruté par le Comte, se révèle être en réalité une bande de pirates – menée par John Silver. Ils ont bien l’intention, une fois sur l’île, de s’emparer du trésor et de se débarrasser des nobles anglais. Jim et ses amis réussiront-ils à échapper aux pirates, à trouver le trésor et à rentrer sains et saufs en Angleterre ? Une histoire pleine d’aventures et de dangers, où l’appât du gain peut s’avérer fatal, où l’amitié est un enjeu-clé, où l’honnêteté ne se situe pas toujours du côté que l’on croit…. **Cie 9 Thermidor** **Comédien conteur/manipulateur :** Stéphane Boireau **Violoncelle :** Pierre Burette **Régie lumière** : Ophélie Kern A partir de 7 ans Durée : 58 min Tarif : 6 € Billetterie : [[https://castanet.festik.net/](https://castanet.festik.net/)](https://castanet.festik.net/)

Théâtre d’objets et musique

Salle Jacques Brel Avenue Pierre Mendès France – 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne



