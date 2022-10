« L’île au trésor » Commedia dell’arte en plein air à Maynal Maynal Maynal Catégories d’évènement: Jura

Maynal

« L’île au trésor » Commedia dell’arte en plein air à Maynal Maynal, 24 mars 2023, Maynal. « L’île au trésor » Commedia dell’arte en plein air à Maynal

Parc de la salle des fêtes Maynal Jura

2023-03-24 20:30:00 – 2023-05-12 23:00:00 Maynal

Jura Maynal L’ILE AU TRÉSOR d’après Robert Louis Stevenson

Commedia dell’arte avec Lucas Bernardi et Simon Lapierre

Adaptation : Pierre Berlioux et Simon Lapierre

Costumes et décors : La Comédie du Fol Espoir

Mise en scène : La Comédie du Fol Espoir / Reprise de création 2020 par La Lune à l’Envers, Gérard Col et Benjamin Ziziemsky

Production / Diffusion : La Lune à l’Envers L’île au trésor : une histoire avec des pirates sanguinaires, des héros au grand coeur, des amitiés, des trahisons, du rhum… et de l’aventure ! Le spectacle narre l’épopée du jeune Jim Hawkins, garçon rêveur travaillant à longueur de journée dans l’auberge de ses parents. Venez entendre comment un vieux loup de mer vint bouleverser cette vie monotone, en poussant Jim à s’élancer à la recherche d’un trésor perdu, en compagnie du courageux Docteur Livesey, du fier capitaine Smolett et, bien sûr, du mystérieux Long John Silver… Un spectacle explosif, où les deux comédiens interprètent les 15 personnages de cette aventure en changeant de costumes à une vitesse vertigineuse. Un spectacle populaire et participatif, avec plusieurs degrés de lecture, qui en font une pièce résolument tout public, où le rire est au rendez-vous. Masques, escrime, mime, acrobaties, chants, tous les éléments appartenant au théâtre de tréteaux se mettent au service de l’oeuvre pour permettre au public de se laisser entraîner dans cette histoire rocambolesque. Vendredi 12 mai à 20h30 dans le parc de la salle des fête de Maynal Plein tarif : 15 €

Tarif réduit : 12 € (Demandeurs d’emplois, RSA, étudiants)

Tarif jeunes : 5 € (Enfants de moins de 16 ans)

La billetterie du théâtre est ouverte uniquement les soirs de représentations, une heure avant le début des spectacles.

Les spectacles « Carte blanche » sont au tarif unique de 10 €

Il est également possible de se procurer des billets auprès de l’office de tourisme Porte du Jura aux heures et jours d’ouverture au public :

1 place d’armes, Saint-Amour

03 84 48 76 69 Maynal

dernière mise à jour : 2022-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Maynal Autres Lieu Maynal Adresse Parc de la salle des fêtes Maynal Jura Ville Maynal lieuville Maynal Departement Jura

Maynal Maynal Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maynal/

« L’île au trésor » Commedia dell’arte en plein air à Maynal Maynal 2023-03-24 was last modified: by « L’île au trésor » Commedia dell’arte en plein air à Maynal Maynal Maynal 24 mars 2023 Jura Maynal Parc de la salle des fêtes Maynal Jura

Maynal Jura