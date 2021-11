Villeurbanne Espace Tonkin Métropole de Lyon, Villeurbanne L’ile au Trésor – Cie 9Thermidor Espace Tonkin Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Espace Tonkin, le samedi 5 février 2022 à 15:00

Nous connaissons tous les aventures du jeune et courageux Jim Hawkins, embarqué sur un navire à la recherche d’un trésor enfoui sur une île déserte. La compagnie 9Thermidor s’empare de ce grand classique en s’inspirant de la tradition du livre- disque de notre enfance, dont l’intérêt est de mêler textes, musiques et images. Elle en propose une adaptation joyeuse et vivante dans une mise en scène qui nous restitue toutes les dimensions épiques, comiques et poétiques de ce chef-d’œuvre. Avec la complicité du violoncelliste Pierre Burette, Stéphane Boireau nous embarque avec malice au cœur de ce récit d’aventures palpitant. Stéphane Boireau : conception, jeu, construction – Pierre Burette : violoncelle, composition, création sonore – Ophélie Kern : regard extérieur, aide à l’adaptation – Manu Foughé : costumes D’après Treasure Island de Robert Louis Stevenson Durée : 50 min Théâtre d’objets et musique Espace Tonkin 1 avenue Salvador Allende 69100 Villeurbanne Villeurbanne Tonkin Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T15:00:00 2022-02-05T16:00:00

