L’ILE AU TRÉSOR – CIE 9 THERMIDOR Salle des Fêtes de Saint-Branchs Saint-Branchs, samedi 2 mars 2024.

L’ILE AU TRÉSOR – CIE 9 THERMIDOR Salle des Fêtes de Saint-Branchs Saint-Branchs Samedi 2 mars, 16h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-02 16:00

Fin : 2024-03-02 17:30

L’Ile au trésor par la compagnie 9 Thermidor // Théâtre d’objet / Violoncelle Samedi 2 mars, 16h00 1

https://bibliotheques-tvi.touraine.fr/

Venez frissonner pour l’ouverture du festival du livre jeunesse de Touraine Vallée de l’Indre

La deuxième édition du festival du livre jeunesse organisé par le réseau des bibliothèques de Touraine Vallée de l’Indre aura lieu du 2 au 30 mars 2024.

Pour l’ouverture, nous invitons toutes les générations pour une représentation de L’Ile au trésor par la compagnie 9 Thermidor :

Le petit Jim Hawkins se retrouve par une série d’aventures en possession d’une mystérieuse carte au trésor. Aidé par ses amis, il embarque à bord de l’Hispanola, à la recherche de l’Ile au Trésor. Mais l’équipage se révèle être en réalité une bande de pirates… Jim et ses amis réussiront-ils à échapper aux pirates, à trouver le trésor et à rentrer sains et saufs en Angleterre ?

Une adaptation du chef-d’œuvre de Robert Louis Stevenson pour théâtre d’objets et musique qui vous entrainera dans une extraordinaire aventure.

Samedi 2 mars à 16h à la salle des fêtes de Saint-Branchs.

Spectacle tout public conseillé à partir de 7 ans. Gratuit.

Informations : saison.culturelle@tourainevalleedelindre.fr / 06 75 88 39 52

Video : https://www.youtube.com/watch?v=4nP_JUKVa80

Salle des Fêtes de Saint-Branchs D84, 37320 Saint Branchs Saint-Branchs 37320 Indre-et-Loire