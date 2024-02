L’Ile au trésor Cie 9 Thermidor Saint-Branchs, samedi 2 mars 2024.

Samedi

Pour l’ouverture du festival du livre jeunesse du réseau des bibliothèques de Touraine Vallée de l’Indre, nous proposons à toutes les générations de se retrouver autour d’une représentation de l’Ile au trésor.

Le petit Jim Hawkins se retrouve par une série d’aventures en possession d’une mystérieuse carte au trésor. Aidé par ses amis, il embarque à bord de l’Hispanola, à la recherche de l’Ile au Trésor. Mais l’équipage se révèle être en réalité une bande de pirates… Jim et ses amis réussiront-ils à échapper aux pirates, à trouver le trésor et à rentrer sains et saufs en Angleterre ?

Une adaptation du chef-d’œuvre de Robert Louis Stevenson pour théâtre d’objets et musique qui vous entrainera dans une extraordinaire aventure.

Spectacle tout public conseillé à partir de 7 ans EUR.

Début : 2024-03-02 16:00:00

fin : 2024-03-02 17:00:00

Saint-Branchs 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire saison.culturelle@tourainevalleedelindre.fr

