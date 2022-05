L’île au trésor Chagny Chagny Catégories d’évènement: Chagny

Saône-et-Loire

L'île au trésor Théâtre des Copiaus Rue Louis Gourat Chagny

2022-06-03

Chagny Saône-et-Loire Le jeune Jim Hawkins est le héros de ce roman, ainsi que le terrible John Silver, l’homme à la jambe de bois. L’Hispanolia débarque sur l’île au Trésor les bons et les méchants. Dès lors, une lutte implacable se déroule pour retrouver le trésor amassé par Flint, redoutable pirate mort sans avoir livré son secret.

