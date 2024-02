L’Île au Trésor Bibliothèque de Boiscommun Boiscommun, dimanche 2 juin 2024.

L’Île au Trésor Deux comédiens vous emportent dans cette adaptation du roman culte de R. L. Stevenson. Deux, c’est un maigre équipage ? Hé bien le reste des matelots, ce sera vous, le public. Dimanche 2 juin, 14h00 Bibliothèque de Boiscommun gratuit

**Les célèbres pirates de R. L. Stevenson débarquent !** Deux comédiens vous emmènent à l’aventure, à la recherche du trésor car, oui, le reste de l’équipage… c’est vous !

✔ **Une performance théâtrale** : les deux comédiens interprètent à

eux seuls une dizaine de personnages, passant de l’un à l’autre

comme on change de chapeau !

✔ **Une adaptation fidèle à l’œuvre** : grâce à une nouvelle

traduction réalisée spécialement pour l’occasion, l’adaptation sur

scène est très proche du roman. Le spectacle vient donc

idéalement compléter la lecture ou l’étude de celui-ci. Pour les

plus jeunes, des version simplifiées du roman existent.

✔ **Un spectacle interactif et ludique** : les spectateurs, loin d’être

passifs, deviennent les marins de l’aventure : ils seront sollicités

pour aider ou non les pirates, ramer, chanter…

✔ **Une ode à l’imagination** : un cadre pas tout à fait réaliste, des

personnages loufoques, des accessoires et un décor qui

semblent tout droits sortis d’un grenier, c’est un encouragement

à rêver et à imaginer des aventures plus vraies que nature !

Bibliothèque de Boiscommun BOISCOMMUN, 1, faubourg Boissin Boiscommun 45340 Loiret Centre-Val de Loire

théâtre pirates

