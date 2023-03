Valentin Duhamel – Artiste imprimeur LILATELIER, 1 avril 2023, Les Lilas.

Présentation des derniers monotypes et gravures de Valentin Duhamel au sein de l’atelier Lilatelier des Lilas. Les dernières œuvres mêlent différentes techniques de gravure et de photogravure. Un atelier de gravure sur taille d’épargne sera organisé en parallèle de la présentation.

Malgré le fait que mes œuvres soient toutes imprimées, elles sont aux antipodes de répondre à toute logique de productivité ou de rentabilité. L’impression m’offre un champ de technicités que je détourne. Cela produit un décalage et crée un espace de réflexion mettant en jeu le procédé de fabrication et la thématique abordée par l’image. À contrepied de l’évolution des objets techniques et du remplacement incessant d’une machine par une nouvelle plus performante, mes systèmes sont tout aussi rudimentaires que non performants. Ils s’inscrivent ainsi dans une réflexion poétique sur l’obsolescence des machines face à l’obsolescence du corps, le remplacement de l’humain par la machine ou l’inscription d’une image dans une époque en fonction de son mode de production.

Un atelier de linogravure de 1h30 vous est proposé le samedi de 16h30 à 18h30 : 10 euros

Maximum 6 personnes

Réservation par mail obligatoire

LILATELIER 81 rue Romain Rolland 93260 Les Lilas Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T09:30:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

Valentin Duhamel