12 artistes exposent leur travail, font des démonstrations (sculpture taille directe sur bois et pierre, modelage, copie d’ornement, gravure taille douce et monotype, croquis, dessin, peinture) et proposent des ateliers pour tous les âges (Art Nature, bas relief, céramique, initiation à la sculpture taille directe, estampe, dessin-création spontané).

Visite

L’atelier s’ouvre au rez-de-chaussée sur la sculpture et ses techniques. Au milieu des pierres et des bois, les sculpteurs invitent les visiteurs à expérimenter la taille directe à la découverte du minéral et du végétal et de la copie d’ornement. Le processus du modelage de l’argile jusqu’à la cuisson de la terre est présenté ainsi que la conception de la patine. Le moulage est également abordé avec quelques moules en élastomère de silicone afin de réaliser des tirages en plâtres ou en résine.

La visite de l’atelier se poursuit à l’étage avec des expositions et démonstrations du travail des artistes plasticiens et plasticiennes et de l’atelier de gravure et impression. Les techniques de gravure seront présentées, notamment sur métal, mais aussi sur bois, lino et plexiglas. Tout au long de l’événement, les visiteurs assisteront à des épreuves de tirages sur la presse. Les diverses techniques employées par les artistes seront présentées : monotype, dessin, peinture, détournements et inventions au service du processus créatif et du projet artistique.

Ateliers

Sur inscription : helloasso

Samedi 2 avril

11H-12H Atelier parent-enfant “Le propre du sauvage est d’habiter quelque part”, Art Nature avec Nadia Teles (tous petits de 0 à 3 ans et parents, 1H)

14H-15H30 Linogravure avec Leila Gaillard (ado/adultes, 1h30)

16H-17H30 Atelier monotype d’estampe avec Caroline Boucher (tout public, 1H30)

A définir Bas relief céramique avec Christine Aubert (Ados-adultes)

A définir Initiation modelage et cuisson de la sculpture céramique (Ado 12 ans et + adultes , 1h30)

Dimanche 3 avril

11H-12H Atelier parent-enfant Art Nature avec Nadia Teles (tous petits de 0 à 3 ans et parents, 1H)

14H-15H30 Linogravure avec Leila Gaillard (ado/adultes, 1h30)

16H-17H30 Atelier monotype d’estampe avec Caroline Boucher (tout public, 1H30)

A définir Bas relief céramique avec Christine Aubert (Ados-adultes)

A définir Initiation modelage et cuisson de la sculpture céramique (Ado 12 ans et + adultes , 1h30)

En continu sur les 2 jours : Initiation à la sculpture taille directe sur bois et création collective avec Nathalie Mangin

Participants

Au RDC : Habilis (association de sculpteurs)

Christine Aubert, Artiste sculpteur (modelage, taille directe), mouleuse (creux perdu, élastomère)

Nadia Teles, Artiste Land Art sculpteur photographe et sonographe

Pierre Genouvrier, Sculpteur plasticien

Paul Voisin, Sculpteur

Nathalie Mangin, Sculptrice (taille directe)

Au 1er étage :



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00

@Lucile Soussan