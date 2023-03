Atelier d’estampes en linogravure couleur LILATELIER Les Lilas Catégories d’Évènement: Les Lilas

Atelier d’estampes en linogravure couleur LILATELIER, 1 avril 2023, Les Lilas. Atelier d’estampes en linogravure couleur 1 et 2 avril LILATELIER La linogravure fait partie de la famille de l’estampe que l’on appelle taille d’épargne, seules les surfaces non creusées sont imprimées.

Vous pouvez superposer les couleurs, mais dans ce cas, elles interfèreront entre elles.

L’atelier durera 1h30 vous aurez 45 min. Il démarrera à 11h.

Vous tracerez votre dessin et graverez à l’aide de gouges votre motif, vous aurez 30 min pour l’impression, 15 min de rangement.

Venez avec votre motif simple, imaginez 2 couleurs. L’atelier demande une participation de 10 € par personne.

Maximum 6 personnes

Réservation par mail obligatoire LILATELIER 81 rue Romain Rolland 93260 Les Lilas Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « leilagaillard@me.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 leila Gaillard

