Chanson d’Automne Lilas en scène Les Lilas, 1 février 2024, Les Lilas.

Chanson d’Automne Jeudi 1 février 2024, 10h00, 11h30 Lilas en scène Entrée libre – sur inscription

« La lune est rouge au brumeux horizon ;

Dans un brouillard qui danse, la prairie

S’endort fumeuse, et la grenouille crie

Par les joncs verts où circule un frisson »

Une lanterne vive projette les couleurs de l’automne : ombre des roseaux, d’une pomme de pin, silhouette d’un écureuil dans le mouvement du vent. Une calebasse remplie de terreau, d’épices et de feuilles mortes fait office de castelet. C’est l’automne, sur les feuilles mortes un oisillon rencontre un hérisson puis un écureuil ; le vent les entraîne d’une aventure à l’autre.

Le conteur tourne la manivelle d’un « petit limonaire », égraine les notes d’une chanson d’automne, quelques vers de Verlaine, puis reprend son histoire. Il prête vie à des brindilles et des marionnettes dont les silhouettes se découpent en ombre dans le faisceau d’une lanterne. Les enfants sont assis autour de lui, dans la chaleur paisible d’une veillée d’automne.

Un spectacle avec des choses de rien, qui parle de douceur et de mélancolie, qui parle de l’automne.

Lilas en scène 23b rue Chassagnolle, 93260 Les Lilas Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « collectifpuzzle@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-01T10:00:00+01:00 – 2024-02-01T10:30:00+01:00

2024-02-01T11:30:00+01:00 – 2024-02-01T12:00:00+01:00

lanterne magique theatre d’objets

les Demains qui Chantent