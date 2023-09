Le Temps de vivre (titre provisoire) – Lecture Lilas en scène Les Lilas, 4 octobre 2023, Les Lilas.

Le Temps de vivre (titre provisoire) – Lecture Mercredi 4 octobre, 11h00, 19h00 Lilas en scène entrée libre, sur réservation

« Si vous tablez sur une durée de vie moyenne de 85 ans, soit 31 025 jours, avec toujours, en moyenne et à la louche, 8 heures de sommeil par jour ; 3h30 pour les courses, la préparation des repas, leur consommation, la vaisselle, etc. ; 1h30 pour l’hygiène, les soins du corps, les maladies, etc. ; 3 heures pour l’entretien domestique, les enfants, les transports, les démarches diverses, le bricolage, etc. ; 140 heures de travail par mois sur 45 ans, à raison de 6 heures par jour, mais sans tenir compte du plaisir que l’on peut y prendre ; une heure par jour de rapports sociaux obligatoires, conversations de voisins, pots, assemblées, séminaires, etc. ;

Que reste-t-il au citoyen et à la citoyenne lambda pour les activités qui font le sel de la vie ? Nous faisons l’impasse sur toutes ces choses agréables auxquelles notre être profond aspire. »

Françoise Héritier, Le Sel de la vie

Lilas en scène 23b rue Chassagnolle, 93260 Les Lilas

Jonas Mekas, Walden, Diaries, Notes & Sketches, 1968