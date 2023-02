NINA Lilas-en-scène, 3 février 2023, Les Lilas.

NINA 3 et 4 février Lilas-en-scène

gratuit sur réservation

cie En Déliaison – Jean-Paul Rouvrais handicap moteur mi

Lilas-en-scène 23 bis rue Chassagnolle 93 260 Les Lilas Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Spectacle de la Cie En Déliaison, écrit et mise en scène par Jean-Paul Rouvrais, avec Alice Carel, Cyril Hériard Dubreui, Chrisitian Huitorel, Marc Prin.

Texte lauréat d’ARTCENA, juin 2020, soutenu par l’ADAMI, la Région Ile de France, la SPEDIDAM

Une actrice et sa mère assistent à la dernière création d’Ivan Bogdov. Il y a un attentat. Tout le monde meurt, sauf l’actrice. Prise en étau entre un inspecteur et un docteur, elle raconte. Désordre de la pensée et des mots, tout se répète et se brouille. Elle retrouve les morceaux et le spectateur les recolle. S’entend alors sa vie, ses rêves, sa folie, ses traumas. S’entend ce qu’elle conserve de cette tragédie. Elle raconte et en racontant elle continue de nous perdre. Et si tout cela n’était qu’un jeu ? Une mystification ? Si, sans nous en rendre compte, nous étions engagés dans le processus créatif de la dernière création d’Ivan Bogdov. Le théâtre s’abîmant dans le théâtre pour à nouveau le questionner, le célébrer.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-03T20:00:00+01:00

2023-02-04T18:40:00+01:00

Pierre Pannetier