LILA IKÉ HET DEPOT – GROTE ZAAL, 11 avril 2023, LEUVEN.

LILA IKÉ HET DEPOT – GROTE ZAAL. Un spectacle à la date du 2023-04-11 à 20:00 (2023-04-11 au ). Tarif : 23.5 à 23.5 euros.

Hedendaagse reggae met een mix van soul, hiphop en dancehall. LILA IKÉ (uitgesproken als Lee-lah Eye-kay) staat op de rand van sterrenstatus. De 26-jarige Jamaicaanse songbird heeft een edge en gemak in haar stem die een onmiddellijke aantrekkingskracht uitoefent op iedereen die een oor op haar werpt. Door hedendaagse reggae te mengen met elementen van soul, hiphop en dancehall mikt ze recht naar je heupen. De vrijgevochten, easy-going zangeres heeft al een handvol fluweelzachte nummers uitgebracht via In.Digg.Nation Collective, een platenlabel en talentenpool voor Jamaicaanse creatieven, opgericht door reggaester PROTOJE, met name op haar EP « THE EXPERIENCE ». In 2023 maakt ze met haar EP een passage in Het Depot!

HET DEPOT – GROTE ZAAL LEUVEN Martelarenplein 12 3000

