Marseille La Viste Bouches-du-Rhône, Marseille Lila Gnawa / Jazz: La Viste Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Lila Gnawa / Jazz: La Viste, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Marseille. Lila Gnawa / Jazz:

La Viste, le mardi 13 juillet à 18:00

Venez fêter l’été avec nous autour d’une lila Gnawa / Jazz sous les étoiles le 13 Juillet prochain à partir de 18h ! PROGRAMME 19h00 ONI GIRI Quintet 鬼 義理 Cleveland Donald : trompette Sai Nagoya : saxophones Damien Boutonnet : contrebasse David Carniel : batterie Rémi Denis : piano, compositions et arrangements Portés à Marseille par les hasards d’un vent “Oni Girique”, ces cinq musiciens du département jazz du Conservatoire se sont réunis en 2019 autour du répertoire original du pianiste Rémi Denis. Accompagnés par le duo David Carniel / Damien Boutonnet, section rythmique 100% marseillaise, la trompette nourrie à la culture New Orleans de Cleveland Donald se confronte au souffle organique du saxophoniste franco-japonais Sai Nagoya. Le résultat est un jazz résolument multiculturel, à la croisée des continents. Fraichement sortis d’une nouvelle résidence et de l’enregistrement de leur premier album. 20h00 Set Gnawa traditionnel Maalem Ahmed Baska Maalem Youssef Smarraï Koyo Oualid El Msadia Koyo Abd El Jalil Faraki Ils sont de retour à Marseille parmi nous pour une soirée intergalactique de transe, des gnawa venus tout droit du maroc ?? depuis la constellation Montpelliéraine ; avec le Maalem Ahmed Baska, fils du grand maalem Abbas Baska de Marrakech, le Maalem Youssef Smarraï d’Essaouira, les koyos Oualid El Msadia et Abd El Jalil Faraki de Casablanca ; nous feront vibrer aux rythmes traditionnels. Saha maalem ! Saha koyo ! 22h00 Rencontre Gnawa / Jazz avec ONI GIRI, les gnawas et Anass Zine Le groupe de maloya réunionnais BANYAN sera en déambulation. > La jauge étant limitée, il est obligatoire de réserver sa place en amont. Aucune vente sur place . > PAF : 10 euros. >>> Lien Billetterie : [https://www.helloasso.com/…/evenements/lila-gnawa-jazz](https://www.helloasso.com/…/evenements/lila-gnawa-jazz) > Un stand de restauration ainsi qu’un bar seront à votre disposition > fermeture des portes : minuit maximum

10€ sur réservation uniquement

♫♫♫ La Viste 21 Traverse de l’Aqueduc 13015 Marseille Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T18:00:00 2021-07-13T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Étiquettes évènement : Autres Lieu La Viste Adresse 21 Traverse de l'Aqueduc 13015 Marseille Ville Marseille lieuville La Viste Marseille