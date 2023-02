LIL GNAR LA HALLE TROPISME MONTPELLIER Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier

LIL GNAR LA HALLE TROPISME, 12 avril 2023, MONTPELLIER. LIL GNAR LA HALLE TROPISME. Un spectacle à la date du 2023-04-12 à 19:30 (2023-04-11 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros. BASED MTP (L.3-1089272) PRESENTE CE CONCERT PMR 04 67 06 80 00 Votre billet est ici LA HALLE TROPISME MONTPELLIER 21 RUE FONTCOUVERTE Herault BASED MTP (L.3-1089272) PRESENTE CE CONCERT PMR 04 67 06 80 00 .25.0 EUR25.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu LA HALLE TROPISME Adresse 21 RUE FONTCOUVERTE Ville MONTPELLIER Tarif 25.0-25.0 lieuville LA HALLE TROPISME MONTPELLIER Departement Herault

LA HALLE TROPISME MONTPELLIER Herault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

LIL GNAR LA HALLE TROPISME 2023-04-12 was last modified: by LIL GNAR LA HALLE TROPISME LA HALLE TROPISME 12 avril 2023 La Halle Tropisme Montpellier

MONTPELLIER Herault