LIL’ BRASS BAND FANFARE JAZZ NEW ORLEANS ET CREOLE SONGS FESTIVAL JUSTE ÉCLOS LA PETITE GROIE Pissotte, samedi 22 juin 2024.

LIL’ BRASS BAND FANFARE JAZZ NEW ORLEANS ET CREOLE SONGS FESTIVAL JUSTE ÉCLOS LA PETITE GROIE Pissotte Vendée

Venez tenter l’aventure de la découverte d’un spectacle juste éclos, avec à l’issue un échange passionnant avec les artistes, autour d’une dégustation de bons produits locaux !

Suite à plusieurs voyages à la Nouvelle-Orléans, ces trois musiciens font perdurer l’héritage des standards les plus célèbres aux moins connus. Ils vous feront découvrir la rencontre entre le jazz New- Orleans, les chants créoles et indiens de la Louisiane.

Tout public

————————-

Parking gratuits à proximité dans le village.

————————

Réservation et renseignements 09 54 50 75 74 // juste.eclos@mailo.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 20:30:00

fin : 2024-06-22

LA PETITE GROIE 15 rue des Gélinières

Pissotte 85200 Vendée Pays de la Loire juste.eclos@mailo.com

L’événement LIL’ BRASS BAND FANFARE JAZZ NEW ORLEANS ET CREOLE SONGS FESTIVAL JUSTE ÉCLOS Pissotte a été mis à jour le 2024-03-12 par Vendée Expansion