L’ikebana s’expose Ecole d’Ikebana de Toulouse Toulouse, jeudi 21 mars 2024.

L’ikebana s’expose Eventail de bouquets traditionnels et contemporains 21 24 mars Ecole d’Ikebana de Toulouse Entrée 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T10:00:00+01:00 – 2024-03-21T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T10:00:00+01:00 – 2024-03-24T19:00:00+01:00

Ce printemps, l’école d’Ikebana de Toulouse organise une grande exposition du 21 au 24 Mars. Au cours de ces journées, les visiteurs pourront découvrir tous les styles de bouquets, traditionnels et contemporains, composés de végétaux naturels et de fleurs rares.

Pour présenter l’histoire, la symbolique et l’évolution de cet art ancestral qu’est l’Ikebana, l’école propose des conférences d’une demi-heure à l’attention de petits groupes de 5 à 10 personnes.

Contact 0561141818/ 0663659048

ecoleikebanatoulouse@gmail.com

www.ikebana-toulouse.com

exposition fleurs

école ikebana de Toulouse