Montreuil Théâtre Municipal Berthelot Montreuil, Seine-Saint-Denis Like Me – Spectacle en piscine Théâtre Municipal Berthelot Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Like Me – Spectacle en piscine Théâtre Municipal Berthelot, 13 novembre 2021, Montreuil. Like Me – Spectacle en piscine

le samedi 13 novembre à Théâtre Municipal Berthelot

« Chaque minute compte. Je dois accepter la pression, la faire mienne. Tenir, jusqu’à l’asphyxie. Je dicte mes règles, je suis un conquérant de l’impossible. » Un champion d’apnée. Des casques. Des pas dans le pédiluve. Une noyade. Des voix adolescentes. Un casier qui claque. Une vidéo virale. Un puzzle à reconstituer. Jusqu’où est-on prêt à aller pour sauver son image ? Conception : Simon Dusart et Pauline Van Lancker. Écriture : Léonore Confino – Mise en scène : Pauline Van Lancker – Interprétation : Simon Dusart. Création sonore et technique : Xavier Leloux – Initiation apnée : Clémentine Quesnon. Une production de la Compagnie dans l’ Arbre – En coproduction avec : La Passerelle – Rixheim, la Barcarolle – EPCC spectacle – vivant Audomarois, le Boulon – CNAREP – Vieux Condé. Création financée par la DRAC Hauts-de-France, La Région Hauts-de-France, le Conseil Départemental du Pas-de-Calais, la Ville de Lille, la Communauté d’ agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane. Soutiens : Grand Bleu, scène conventionnée d’ intérêt national Art, Enfance et Jeunesse, Ville de Saint- Andrélez- Lille. Est-Ensemble. Ville de Montreuil

Tarifs: 12€ / 8€ / 5€

La Cie dans l’ arbre Théâtre – Texte de Léonore Confino – 55 min – Dès 12 ans Théâtre Municipal Berthelot 6 rue Marcellin Berthelot 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T18:30:00 2021-11-13T19:30:00;2021-11-13T20:30:00 2021-11-13T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Théâtre Municipal Berthelot Adresse 6 rue Marcellin Berthelot 93100 Montreuil Ville Montreuil lieuville Théâtre Municipal Berthelot Montreuil