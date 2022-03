Like me Le Grand Bleu Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Like me Le Grand Bleu, 3 mai 2022, Lille. Like me

du mardi 3 mai au jeudi 5 mai à Le Grand Bleu

Spectacle présenté dans le cadre du festival Youth is Great #7 ————————————————————– _**À la piscine Marx Dormoy de Lille.**_ **Théâtre, performance – 1h – Dès 12 ans** Désormais, les outils numériques nous relient en permanence au monde extérieur. Mais comment grandir et composer avec cette hyper-exposition ? Comment être soi, construire son identité alors que l’on s’en laisse parfois déposséder ? Avec la complicité de groupes d’adolescents qui ont suivi pas à pas le processus de création, La compagnie dans l’arbre aborde cette question dans une pièce inventive et totalement immersive. Dans une vraie piscine, lieu par excellence où l’on se montre et où l’on regarde, un célèbre apnéiste déambule. Obnubilé par les « like », il n’hésite pas à créer le buzz autour de sa personne, se livrant totalement jusqu’à raconter le jour où il a sauvé un adolescent de la noyade. Sauf que… Casque sur la tête, placé en position de voyeur voire de provocateur, le spectateur participe à la mise à nu du « héros » et à la révélation béante de ses failles. La façade se lézarde inexorablement. Bousculant le rapport du public et de l’intime, cette mise en apnée troublante invite de toute urgence à sortir la tête hors de l’eau.

De 5 à 13 euros

Plongée en apnée dans l’univers du tout connecté. Jusqu’où est-on prêt à aller pour sauver son image ? Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy Lille Bois-Blancs Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-03T19:00:00 2022-05-03T20:00:00;2022-05-05T19:00:00 2022-05-05T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Le Grand Bleu Adresse 36 avenue Marx Dormoy Ville Lille lieuville Le Grand Bleu Lille Departement Nord

Le Grand Bleu Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Like me Le Grand Bleu 2022-05-03 was last modified: by Like me Le Grand Bleu Le Grand Bleu 3 mai 2022 Le Grand Bleu Lille lille

Lille Nord