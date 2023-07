Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Ligugé Abbaye Saint-Martin Ligugé, 23 août 2023 19:00, Ligugé.

Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Ligugé Abbaye Saint-Martin Ligugé 23 – 27 août

3e édition du Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Ligugé « Renaissance musicale – Chantez – Dansez – Jouez » du 23 au 27 août 2023. 23 – 27 août 1

MERCREDI 23 AOÛT – Ouverture du Festival à LIGUGÉ

19h

Sur la place de la mairie à Ligugé

Avec La compagnie Outre-Mesure « Eh bien, dansez maintenant »

Programme de ce début de soirée :

– Prise de parole, animations, vente de produits monastiques. Entrée libre.

️ 20h45

à l’église de l’abbaye Saint-Martin de Ligugé

PRÉSENTATION DU CONCERT d’ouverture par Isabelle His, professeure de musicologie à l’université de Poitiers, spécialiste de la musique de la Renaissance.

Suivi à 21h du GRAND CONCERT en hommage à William Byrd (+ 1623) « Come, let us rejoice » – Les voix d’Oxford – OXFORD VOICES CONSORT, le Quintette de cuivres des QUATRE-VENTS.

(Entrée payante)

JEUDI 24 AOÛT – FONTAINE-LE-COMTE

19h

Salle La Feuillante

CONFÉRENCE

Claude Le Jeune : « Les Psaumes, des vers en mesure » par Isabelle His, professeur de musicologie à l’Université de Poitiers avec la participation de l’ensemble OUTRE-MESURE.

Entrée libre.

21h

abbatiale de Fontaine-le-Comte

CONCERT

« Oh que c’est chose belle de chanter le Seigneur ! »

Psaumes et Cantiques de Claude le Jeune (16e siècle)

Ensemble GILLES BINCHOIS

Direction : Dominique Vellard

(Entrée payante)

VENDREDI 25 AOÛT – SAINT-BENOÎT

21h

église de Saint-Benoît – jardin du cloître

SPECTACLE en plein air (entrée payante)

«Chantez, dansez, jouez» – «L’Harmonie Universelle» de Marin Mersenne – Renaissance européenne

Compagnie OUTRE-MESURE

(Entrée payante)

SAMEDI 26 AOÛT – SAINT-BENOÎT et NOUAILLÉ-MAUPERTUIS

16h

Au Dortoir des Moines, à Saint-Benoît

CONFÉRENCE

Humanisme et musique de la Renaissance par Isabelle His, professeure de musicologie à l’université de Poitiers.

Entrée libre.

21h

Abbatiale de Nouaillé-Maupertuis

CONCERT

« Bonjour mon cœur » Ronsard à l’improviste

Ensemble COCLICO

Directeur : Barnabé Janin

(Entrée payante)

DIMANCHE 27 AOÛT – LIGUGÉ

15h

église de l’abbaye Saint-Martin de Ligugé

CONFÉRENCE

«Splendeur de la multi-polyphonie dans l’histoire» par Dom Jean-Pierre Longeat, moine de Ligugé.

Entrée libre.

18h

église de l’abbaye Saint-Martin

CONCERT de clôture

Spem in alium à 40 voix

Tallis, Byrd, Ockeghem, Pärt, Holst, Elgar, Britten, Tavener

Chœur ALTITUDE

Direction : Cyprien Sadek

(Entrée payante)

Informations pratiques

Prix des places pour chaque concert : 15€ et 10€

Pass Festival : 50€

Pas de réservations ; la billetterie sera ouverte 1h avant chaque concert

L’entrée des conférences est libre

À NOTER: Nouveauté du Festival: des Randonnées pédestres sont proposées :

Chaque jour sera proposée une randonnée autour du site où aura lieu le concert du soir.

• Jeudi 24 août, 16h,

R.V. devant l’abbatiale de Fontaine-le-Comte.

• Vendredi 25 août, 16h,

R.V. devant l’église de Saint-Benoît.

• Samedi 26 août, 16h,

R.V. devant l’église de Nouaillé-Maupertuis.

• Dimanche 27 août, 15h,

R.V. devant l’entrée de l’abbaye de Ligugé.

Pour chaque randonnée, à l’arrivée, il sera possible, pour ceux qui le veulent, de participer aux activités du Festival au tarif réduit.

Dîner-pique-nique sur place (prière de se munir du nécessaire). Ne pas oublier une gourde d’eau et un couvre-chef.

Plus d’informations sur :

https://www.facebook.com/FestivalHeuresMusicalesdeLiguge

https://lesheuresmusicales4.wixsite.com/abbaye-de-liguge

Abbaye Saint-Martin 2 place du Révérend-Père-Lambert Ligugé 86240 Vienne