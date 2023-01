Agriculture et Forêt face au changement climatique Ligue Pour La Protection Des Oiseaux Champagne Ardenne Dite Lpo Champagne Ardenne Saint-Dizier Catégorie d’Évènement: Saint-Dizier

Agriculture et Forêt face au changement climatique Ligue Pour La Protection Des Oiseaux Champagne Ardenne Dite Lpo Champagne Ardenne, 2 février 2023, Saint-Dizier. Agriculture et Forêt face au changement climatique Jeudi 2 février, 18h30 Ligue Pour La Protection Des Oiseaux Champagne Ardenne Dite Lpo Champagne Ardenne Dans le cadre du clique “Dans la nature de l’homme”, la ville de Saint-Dizier et la LPO Champagne-Ardenne organise une conférence sur le thème: “L’adaptation de la forêt et de l’agriculture face au… Ligue Pour La Protection Des Oiseaux Champagne Ardenne Dite Lpo Champagne Ardenne Place Aristide Briand, 52100 Saint-dizier Saint-Dizier 52100 Pour tenter de définir ce qui lie l’humain à son milieu, comment il l’habite, le façonne et interagit avec la nature, la Ville de Saint-Dizier et la LPO Champagne-Ardenne organisent un cycle de conférences bimestrielles intitulé « Dans la nature de l’Homme ! ». Directrice de recherche à l’Institut National de Recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) Grand Est, Nathalie Bréda s’intéresse particulièrement à la vulnérabilité, à l’exposition des forêts aux risques multiples induits par les aléas climatiques, biotiques et les changements globaux. Elle propose en outre une analyse systémique des crises forestières. Un sujet qu’elle décline depuis de nombreuses années et de multiples façons, entre recherche, animation, enseignement ou encore expertise. A ce titre et plus largement, elle a notamment piloté un programme national de l’INRAE sur l’adaptation de l’agriculture et de la forêt à la crise climatique et contribué à la rédaction du volet crises forestières de la feuille de route nationale pour l’adaptation de la forêt. A partir des options proposées, elle interviendra notamment sur l’ampleur des changements qui doivent s’opérer sur l’ensemble de la filière agricole et sur les consommateurs, changement qui doivent être anticipés sur le long terme et pas seulement de manière réactive en situation de crise. A l’issue de cette intervention, Olivier PERRIN (Ceffonds) et Thierry REMY (Magneux), tous les deux exploitants agricoles seront invités à apporter leur témoignage sur les premiers changements vécus sur le terrain et sur les modifications que les crises climatiques ont déjà entrainées dans leur pratique.

