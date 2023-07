SPORTISSIMO Ligue & Jas Vaulx-en-Velin, 9 juillet 2023, Vaulx-en-Velin.

SPORTISSIMO 9 juillet – 26 août Ligue & Jas 570 €uros

Avec trois activités sportives possibles par jour, voilà une colonie de vacances 100% sport !

Au gré de tes envies, choisis ton activité sur chaque temps de la journée : le matin, l’après-midi jusqu’à 16h30 et de 17h à 18h30 environ en fonction des activités.

Ligue & Jas Satin 42110 Vaulx-en-Velin 69120 La Soie Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 49 54 85 »}, {« type »: « link », « value »: « http://vpt-ligue42.org »}, {« type »: « email », « value »: « vacances@laligue42.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T15:00:00+02:00 – 2023-07-09T23:59:00+02:00

2023-08-26T00:00:00+02:00 – 2023-08-26T11:28:00+02:00

Sports nature

Ligue & Jas