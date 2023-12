Ligue d’improvisation de Paris La Bellevilloise Paris, 16 décembre 2023 20:00, Paris.

Le samedi 16 décembre 2023

de 20h00 à 22h30

.Tout public. payant Early : 10 EUR

Sur place 15 : 15 EUR

Regular : 12 EUR

Nous sommes ravis d’accueillir la troisième édition de la LIP – match d’improvisation le 16 décembre à La Bellevilloise !

Le match est une joute verbale entièrement improvisée, durant laquelle le public participe en votant à la fin de chaque improvisation pour l’équipe qu’il a préférée.

La scène se partage entre deux équipes de cinq joueur·euses, un arbitre qui veillent au respect des règles du jeu, et un·e maître·sse de cérémonie qui anime le spectacle. Un·e musicien·ne accompagne le spectacle et le ponctue de ses interventions. Au début de chaque improvisation, l’arbitre annonce le thème et la durée. Après quelques secondes de réflexion, les joueur·euses se lancent sur scène pour improviser une histoire… Au coup de sifflet final de l’improvisation, c’est au public de décider laquelle des deux équipes remportera le point.

Pour ses matchs, la LIP invite des équipes provenant des quatre coins de la France et au-delà, comme la Lolita (Strasbourg), les Otarires (Liège), le Bordeaux Impro Club ou encore l’Habérézina (Belgique).

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://shotgun.live/fr/events/ligue-d-improvisation-de-paris-16-12-23

