du samedi 12 mars au samedi 26 mars à Gymnase Aubertin Chaque équipe de 8 joueurs représentera l’un des quartiers de la Ville : Marché, Mail de l’Ourcq

Boisparisis

Normandie Niémen, Poitou

Renan Lavoisier, La poste

Centre Culturel

Le Parisis

Vieux Pays

Bois Fleuri Première phase, samedi 12 mars 2022 : 15 minutes de matchs, 5 minutes d’intermatchs Premier tour Deuxième tour Troisième tour Marché / N. Niémen N. Niémen / Vieux Pays R. Lavoisier / Le Parisis R. Lavoisier / Boisparisis Le Parisis / C. Culturel C. Culturel / N. Niémen C. Culturel / B. Fleuri B. Fleuri / R. Lavoisier Vieux Pays / Marché Vieux Pays / Le Parisis Boisparisis / Marché B. Fleuri / Boisparisis Deuxième phase, samedi 19 mars 2022 : 20 minutes de matchs, 5 minutes d’intermatchs Quatrième tour Cinquième tour Marché / C. Culturel R. Lavoisier / Marché N. Niémen / R. Lavoisier C. Culturel / Vieux Pays Le Parisis / B. Fleuri Le Parisis / Boisparisis Boisparisis / Vieux Pays B. Fleuri / N. Niémen Deuxième phase, samedi 26 mars 2022 : 20 minutes de matchs, 5 minutes d’intermatchs Sixième tour Septième tour Marché / B. Fleuri R. Lavoisier / C. Culturel N. Niémen / Le Parisis Le Parisis / Marché C. Culturel / Boisparisis B. Fleuri / Vieux Pays Vieux Pays / R. Lavoisier Boisparisis / N. Niémen Remise des lots pour les gagnants à la fin des matchs ! Ce premier tournoi futsal gratuit est ouvert uniquement aux adultes de plus de 20 ans et de moins de 45 ans. Gymnase Aubertin 67 rue de Ruzé Villeparisis

2022-03-12T15:00:00 2022-03-12T21:00:00;2022-03-19T15:00:00 2022-03-19T21:00:00;2022-03-26T15:00:00 2022-03-26T21:00:00

