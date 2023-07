Tournoi ITF Junior Honfleur Normandy Ligue de Normandie de Tennis Honfleur Catégories d’Évènement: Calvados

Honfleur Tournoi ITF Junior Honfleur Normandy Ligue de Normandie de Tennis Honfleur, 30 septembre 2023, Honfleur. Tournoi ITF Junior Honfleur Normandy 30 septembre – 7 octobre Ligue de Normandie de Tennis Entrée libre Nouvelle édition du tournoi ITF Junior Honfleur Normandy Du 30 septembre au 07 octobre 2023, la Ligue de Normandie de Tennis organise un tournoi international junior sur ses installations au Centre de Ligue à Honfleur. Cette compétition de grade 5 réunie 64 garçons et 64 filles venant du monde entier. Le but de cette compétition ITF Juniors est de permettre aux jeunes joueurs qui souhaitent se lancer dans une carrière professionnelle, de développer leur connaissance et leur expérience du tennis de haut niveau. 128 joueurs s’affronteront au cours de 126 matchs pour décrocher le titre de vainqueur de l’ITF Honfleur Normandy Le tableau des qualifications se deroulera du 30 septembre au 1er octobre 2023. Le tableau final des simples et des doubles à la fois pour les filles comme pour les garçons jusqu’au 07 octobre 2023, jour des finales des simples et des doubles. Ligue de Normandie de Tennis Boulevard Charles V 14600 Honfleur Honfleur 14600 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T09:00:00+02:00 – 2023-09-30T17:00:00+02:00

Ligue de Normandie de Tennis Adresse Boulevard Charles V 14600 Honfleur Ville Honfleur

