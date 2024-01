FESTIVAL CONTES ET RENCONTRES 2024 – STAGE – FREDERIQUE LANAURE Ligue de l’Enseignement Mende, mercredi 14 février 2024.

Mende Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 09:00:00

fin : 2024-02-14 16:30:00

Conter, incarner, rythmer

Cette formation s’adresse à des personnes ayant déjà quelques contes en bouche et l’expérience du public.

Il s’agira de partir d’une ou plusieurs histoires que les stagiaires ont commencé à travailler, pour aller plus loin selon les axes décrits ci-dessous :

Découvrir la distinction mais aussi la porosité entre la posture du conteur et celle du comédien

Explorer les moments délicats de passage entre narration et incarnation

Improviser autour du corps et de la voix des personnages, trouver son propre dosage entre minimalisme et exagération

Peaufiner les dialogues de ses personnages, choisir quand utiliser le discours direct ou la parole rapportée, chercher la langue des actants du conte

Travailler son sens du timing (ajustement du pas dans l’arrivée d’une série d’événements), à savoir expérimenter différentes notions indispensables et jubilatoires pour mieux captiver son auditoire : ruptures de rythme, tempo, prosodie, sens de l’à-propos, débit de parole, économie de mots, langage paraverbal et non-verbal, art de la chute, ne pas tout dévoiler, tension dramatique, cœur de conte, chaîne émotionnelle, etc…

A l’issue de ces trois jours, les stagiaires présenteront leur travail lors de la première partie de la soirée de clôture du festival .

4 personnes maximum sur candidature

Tarif : 150 €

Renseignements et inscriptions

Fédération des Foyers ruraux

04 66 49 23 93 ou

foyersruraux48@mouvement-rural.org

afin qu’on vous envoie le lien du formulaire de candidature

EUR.

Ligue de l’Enseignement

Mende 48000 Lozère Occitanie



Mise à jour le 2024-01-05 par 48 – OT de Mende