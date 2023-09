Apprenez à réparez et nettoyer votre PC ! Ligue de l’enseignement – FOL du Var Toulon Catégories d’Évènement: Toulon

Var Apprenez à réparez et nettoyer votre PC ! Ligue de l’enseignement – FOL du Var Toulon, 20 octobre 2023, Toulon. Apprenez à réparez et nettoyer votre PC ! Vendredi 20 octobre, 10h00, 14h00 Ligue de l’enseignement – FOL du Var Le tiers-lieu l’ALTernativ83 vous ouvre ses portes dans le cadre des Journées Nationales de la Réparation afin de vous aidez à comprendre comme entretenir et réparer par vous même des petites pannes. On s’adapte à tous les niveaux afin de vous amener vers une compréhension du fonctionnement et des besoins de votre machine. Ligue de l’enseignement – FOL du Var 68 avenue Victor Agostini 83000 Toulon Toulon 83000 Siblas Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T12:00:00+02:00

2023-10-20T14:00:00+02:00 – 2023-10-20T16:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Toulon, Var Autres Lieu Ligue de l'enseignement - FOL du Var Adresse 68 avenue Victor Agostini 83000 Toulon Ville Toulon Departement Var Lieu Ville Ligue de l'enseignement - FOL du Var Toulon latitude longitude 43.130903;5.936062

Ligue de l'enseignement - FOL du Var Toulon Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulon/