Les événements liés à la photographie sont nombreux dans le département des Pyrénées-Orientales et créent un réel dynamisme sur le territoire. Organiser un concours photo semble donc être en totale adéquation pour mettre en place des actions fortes afin de dénoncer les formes de discriminations. Les jeunes du service civique de la Ligue ainsi que d’autres bénévoles éducatifs sont invités à réaliser des photographies sur le thème des discriminations. Il n’y a pas de cadre imposé et les participants sont libres de choisir les approches qu’ils souhaitent, tant que celles-ci restent tout public, bien évidemment.

Pour participer, veillez vous inscrire en cliquant sur ce formulaire:

Les photos sont à publier sur le drive en mentionnant nom et prénom dans le titre de la photo:

Les objectifs sont multiples. Ils consistent à sensibiliser les participants et les spectateurs à ces sujets, promouvoir l’éducation, stimuler la créativité et mettre en valeur les réalisations.

