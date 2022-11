Concours photo Discrimin’action ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Concours photo Discrimin’action ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône, 7 novembre 2022, Marseille. Concours photo Discrimin’action 7 novembre 2022 – 3 mars 2023 ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône La Ligue de l’Enseignement – Fédération des Bouches-du-Rhône ouvre la 8ème édition de Discrimin’action ! ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône 192 rue Horace Bertin Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://laligue13.fr/culture/concours-photos-discrimin-action »}] Discrimin’action c’est un concours de photographies pour dénoncer les différentes formes de discriminations qui existent. Cette année le thème du concours est : “Ma nature, ta nature” !

C’est l’occasion pour tous de s’exprimer autour du thème des discriminations ainsi que lutter contre ces maux à travers la photographie. C’est à travers cette thématique, que ce soit au niveau des catastrophes planétaires, humaines, écologiques, économiques, politiques, culturelles liées à l’environnement que l’usage de la photo va être un moyen de toucher les gens. Et donc permettre à chacun de se questionner sur cette thématique “Ma nature, ta nature”.

Le concours entre dans le cadre de la semaine de lutte contre les discriminations. L’objectif étant de :

Sensibiliser les personnes autour de ce sujet

Développer l’éducation

Encourager la créativité

Valoriser les productions Le concours est ouvert à tous, sans limite d’âge. Seul.e ou en groupe tout le monde est le.la bienvenu.e ! Le concours débute en octobre 2022 avec les ateliers de médiations, les débats pour promouvoir le projet et prend fin en juin 2023 avec la remise des prix de la photo qui a le plus impacté les internautes. Le 3 mars 2022 : Clôture de réception des photos,

Du 13 au 31 mars 2023 (semaine de lutte contre les discriminations) : Jury des réseaux sociaux,

Entre mars et septembre 2023 : Vote des 15 photos sélectionnées,

Entre juin et octobre 2023 : Remise des prix. Pour participer ? Cliquez sur le lien ci-dessous :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ2MW_bkT-lCGgfsBhxN9j5_VbDbxTXm5ZAGf6_kjSw61DHw/viewform Vous avez jusqu’au 3 mars 2023 pour vous inscrire et envoyer vos photos.

Pour voir des exemples de photos de Discrimin’action de 2018 à 2022 ? Cliquez ici ->

https://laligue13.fr/culture/concours-photos-discrimin-action

