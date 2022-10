Café maritime « Le chantier de la Mora » Ligue de la Voile Caen Yacht Club Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Café maritime « Le chantier de la Mora » Ligue de la Voile Caen Yacht Club, 20 octobre 2022, Caen. Café maritime « Le chantier de la Mora » Jeudi 20 octobre, 18h30 Ligue de la Voile Caen Yacht Club

Participation demandée de 2€ pour le pot de clôture

Une fois par mois Le Caen Yacht Club ouvre ses portes pour accueillir un Café Maritime (type café littéraire) Ligue de la Voile Caen Yacht Club 2 quai de la londe 14000 CAEN Caen 14000 Calvados Normandie [{« link »: « https://www.la-mora.org/ »}, {« link »: « http://www.lafabuleuseepopee.com/guillaume-le-conquerant/ »}]

02 31 28 58 46 https://caen-yacht-club.com/web/ https://www.facebook.com/caenyachtclub NAVIGUEZ EN VILLE ! L’école de voile du Caen Yacht Club dispose de 6 voiliers J80 pour naviguer sur les plans d’eau caennais. Le J80, idéal pour débuter comme pour performer est un quillard de sport de 8 m permettant la navigation jusqu’à 5 personnes. Vous êtes intéressé pour naviguer régulièrement, nous vous proposons plusieurs niveaux de pratique : Initiation/Loisir, Perfectionnement/Régates et Match-racing. Vous êtes un groupe (association sportive ou d’étudiants, un comité d’entreprise) ; nous vous proposons de réserver vos créneaux (jusqu’à 25 personnes). Vous êtes chef d’entreprise et vous souhaitez fédérer votre équipe autour d’un événement sportif ; nos skippers expérimentés peuvent vous embarquer en toute sécurité pour découvrir un sport accessible à tous. Vous pouvez également compléter votre formation par des cours théoriques. Membre de l’association « la Mora – Guillaume le Conquérant », l’amiral Yves Lagane viendra nous parler de ce chantier inauguré récemment à Honfleur. Yves Lagane est responsable de son comité armateur, mais aussi ancien président de la Société Nationale de Sauvetage en Mer et du Yacht Club de France. L’association « la Mora – Guillaume le Conquérant » créée le 2 février 2018 à Honfleur s’est donné trois grandes missions : faire renaître la Mora, le navire à bord duquel Guillaume le Conquérant a conduit la conquête de l’Angleterre et au-delà, promouvoir l’histoire maritime de la Normandie. Créer un chantier spectacle et un parcours scénographique ouverts au public sur la jetée Est de Honfleur ; développer l’emploi, la formation et l’insertion des jeunes.

Grâce au soutien de l’État, de la Région, du département, de la ville de Honfleur, de la communauté de communes de Honfleur – Beuzeville et de plusieurs partenaires financiers le projet entre dans sa phase active, puisque l’association a posé la première pierre du chantier le 19 septembre dernier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-20T18:30:00+02:00

2022-10-20T20:00:00+02:00 Tapisserie de Bayeux

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Ligue de la Voile Caen Yacht Club Adresse 2 quai de la londe 14000 CAEN Ville Caen lieuville Ligue de la Voile Caen Yacht Club Caen Departement Calvados

Ligue de la Voile Caen Yacht Club Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Café maritime « Le chantier de la Mora » Ligue de la Voile Caen Yacht Club 2022-10-20 was last modified: by Café maritime « Le chantier de la Mora » Ligue de la Voile Caen Yacht Club Ligue de la Voile Caen Yacht Club 20 octobre 2022 caen Ligue de la Voile Caen Yacht Club Caen

Caen Calvados