Portes ouvertes au Domaine de la Noblaie Ligré, 2 décembre 2023, Ligré.

Ligré,Indre-et-Loire

Dans les caves, près du chai, profitez des portes ouvertes du domaine pour déguster du vin, apprécier le marché de producteurs, vous restaurer sur place et de découvrir l’exposition « les vendanges ».

Cavage et dégustation de beurre truffé sur réservation..

Samedi 2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-03 19:00:00. .

Ligré 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



In the cellars, near the winery, take advantage of the estate’s open house to taste wine, enjoy the producers’ market, eat on site and discover the « Harvest » exhibition.

Cavage and truffle butter tasting by prior arrangement.

En las bodegas, cerca de la bodega, aproveche la jornada de puertas abiertas de la finca para catar vinos, disfrutar del mercado de productores, comer in situ y descubrir la exposición « vendimia ».

Bodega y degustación de mantequilla de trufa con cita previa.

Nutzen Sie den Tag der offenen Tür des Weinguts, um Wein zu verkosten, den Bauernmarkt zu besuchen, etwas zu essen und die Ausstellung « Les vendanges » zu besichtigen.

Kellerei und Verkostung von Trüffelbutter auf Vorbestellung.

