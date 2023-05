7 dégustations, 7 lieux insolites: Académie de la truffe, 15 septembre 2023, Ligré.

Dans un cadre pittoresque, venez découvrir l’Académie de la Truffe ! Après une visite du lieu, régalez vos papilles grâce aux produits issus du potager et de la truffière. Une soirée enchanteresse à la découverte des spécialités Tourangelle.

Réservation uniquement en ligne ou au 02 47 45 44 40..

Vendredi 2023-09-15 à 19:00:00 ; fin : 2023-09-15 21:00:00. 25 EUR.

Ligré 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



In a picturesque setting, come and discover the Truffle Academy! After a visit of the place, treat your taste buds with products from the vegetable garden and the truffle farm. An enchanting evening to discover the specialties of Touraine.

Reservation only on line or at 02 47 45 44 40.

En un entorno pintoresco, venga a descubrir la Academia de la Trufa Tras una visita del lugar, deleite su paladar con los productos de la huerta y de la trufera. Una velada encantadora para descubrir las especialidades de Touraine.

Reserva únicamente en línea o en el 02 47 45 44 40.

Entdecken Sie in einer malerischen Umgebung die Académie de la Truffe (Trüffelakademie)! Nach einer Besichtigung des Ortes verwöhnen Sie Ihren Gaumen mit Produkten aus dem Gemüsegarten und der Trüffelfarm. Ein zauberhafter Abend auf der Entdeckung der Spezialitäten der Tourangelle.

Reservierungen sind nur online oder unter 02 47 45 44 40 möglich.

Mise à jour le 2023-04-29 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme