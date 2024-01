Stage petite Ourse Ligoret Tauxigny-Saint-Bauld, 15 juillet 2024, Tauxigny-Saint-Bauld.

Tauxigny-Saint-Bauld Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-15 14:00:00

fin : 2024-07-17 17:30:00

Un stage exclusivement destiné aux jeunes de 9 à 12 ans. Le but de cette formation sera de faire du jeune stagiaire un astronome amateur sachant se repérer dans le ciel et maitriser les mouvements du ciel nocturne. Le jeune stagiaire apprendra également à manipuler un instrument d’observation simple sans aucun prérequis d’utilisation ou de mise en service. Ce stage comprend en plus une veillée aux étoiles, les parents pourront assister à cette veillée qui se déroulera le 2ème ou 3ème jour du stage.

80 EUR.

Ligoret

Tauxigny-Saint-Bauld 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



