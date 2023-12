Stage 1ère étoile Ligoret Tauxigny-Saint-Bauld, 1 décembre 2023, Tauxigny-Saint-Bauld.

Tauxigny-Saint-Bauld,Indre-et-Loire

Observer de façon autonome la voûte céleste. Ce stage consiste en une découverte du ciel à l’œil nu et aux instruments. Aucune connaissance au préalable n’est nécessaire.

Uniquement sur inscription.

A partir de 16 ans..

2024-02-17 fin : 2024-02-17 23:45:00. 100 EUR.

Ligoret

Tauxigny-Saint-Bauld 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



To observe the sky in an autonomous way. This course consists of a discovery of the sky with the naked eye and with instruments. No previous knowledge is necessary.

Only on registration.

From 16 years old.

Observar el cielo de forma autónoma. Este curso consiste en un descubrimiento del cielo a simple vista y con instrumentos. No son necesarios conocimientos previos.

Inscripción obligatoria.

A partir de 16 años.

Selbstständige Beobachtung des Sternenhimmels. Dieser Kurs besteht aus einer Entdeckung des Himmels mit dem bloßen Auge und mit Instrumenten. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

Nur nach vorheriger Anmeldung.

Ab 16 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-28 par Loches Touraine Châteaux de la Loire