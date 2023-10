Stage petite Ourse Ligoret Tauxigny-Saint-Bauld, 27 décembre 2023, Tauxigny-Saint-Bauld.

Tauxigny-Saint-Bauld,Indre-et-Loire

Un stage exclusivement destiné aux jeunes de 9 à 12 ans. Le but de cette formation sera de faire du jeune stagiaire un astronome amateur sachant se repérer dans le ciel et maitriser les mouvements du ciel nocturne. Ce stage comprend en plus une veillée aux étoiles avec les parents. 14h-18h..

2023-12-27 fin : 2023-12-29 17:30:00. 80 EUR.

Ligoret

Tauxigny-Saint-Bauld 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



A course designed exclusively for young people aged 9 to 12. The aim of this course is to turn young trainees into amateur astronomers who know how to find their way around the sky and master the movements of the night sky. The course also includes a stargazing evening with parents. 14h-18h.

Un curso diseñado exclusivamente para jóvenes de 9 a 12 años. El objetivo de este curso es convertir a los jóvenes alumnos en astrónomos aficionados que sepan orientarse en el cielo y dominar los movimientos del cielo nocturno. El curso incluye también una velada de observación de las estrellas con los padres. de 14.00 a 18.00 h.

Ein Kurs, der sich ausschließlich an Jugendliche zwischen 9 und 12 Jahren richtet. Ziel dieses Kurses ist es, die Jugendlichen zu Amateurastronomen zu machen, die sich am Himmel orientieren und die Bewegungen des Nachthimmels beherrschen können. Dieser Kurs beinhaltet außerdem eine Sternenwache mit den Eltern. 14-18 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-27 par Loches Touraine Châteaux de la Loire