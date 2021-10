AubazinesAubazines Aubazines Aubazines Aubazines, Corrèze Lig’Obazine : 8ème Edition Aubazines Aubazines AubazinesAubazines Catégories d’évènement: Aubazines

Pass sanitaire obligatoire. La Ligue contre le cancer organise des courses pédestres et des randonnées pédestres au parc de loisirs du Coiroux pour la 8ème année consécutive.

Cet événement sportif se veut caritatif puisque la totalité des bénéfices réalisés sont pour l’association « La Ligue Contre Le Cancer – Comité de Corrèze » afin d’aider la recherche et soutenir les personnes malades et leur famille. Nous comptons sur votre participation à cet événement qui vous permettra de passer un moment convivial tout en réalisant un geste humain. Courses : 7km à partir de 9h30 et 14km à partir de 10h.

Marches : 3.6 km départ 10h15 et 10km départ 9h15.

Inscriptions dès 8h30 ou sur bit.ly/ligobazine-rose

Ravitaillement offert.

