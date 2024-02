Lig’Obazine 11ème Edition Aubazines, dimanche 14 avril 2024.

Lig’Obazine 11ème Edition Aubazines Corrèze

Suite au succès exceptionnel de l’édition 2023, qui a vu la mobilisation de près de 650 sportifs, nous avons décidé de maintenir la date de mi-avril pour ce rendez-vous sportif et solidaire, symbole fort du Comité. Nous vous invitons donc à réserver votre journée du 14 avril 2024, et à nous rejoindre au plan d’eau du Coiroux.

Comme chaque année, deux courses et deux marches seront organisées, dans le but de collecter des fonds pour soutenir la lutte contre le cancer.Tous les bénéfices seront intégralement et directement reversés à notre

Comité de la Corrèze de la Ligue contre le cancer. 10 10 EUR.

Début : 2024-04-14 08:00:00

fin : 2024-04-14

Parc de Loisirs du Coiroux

Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

