MARCHE PRINTANIÈRE Chemin sous la Bannière, 28 mai 2023, Ligny-en-Barrois.

Marche printanière organisée par l’association Le Bonheur d’être Ensemble.

5 km de marche avec collation à mi-parcours.*

Suivi d’un barbecue (sur réservation).

Marche seule 5€, marche + barbecue 10€ hors boissons, barbecue seul 8€.. Tout public

Dimanche 2023-05-28 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-28 . 5 EUR.

Chemin sous la Bannière

Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est



Spring walk organized by the association Le Bonheur d’être Ensemble.

5 km walk with a snack halfway

Followed by a barbecue (on reservation).

Walk only 5?, walk + barbecue 10? without drinks, barbecue only 8?

Paseo de primavera organizado por la asociación Le Bonheur d’être Ensemble.

paseo de 5 km con un tentempié a mitad del recorrido*

Seguido de una barbacoa (previa reserva).

Paseo sólo 5?, paseo + barbacoa 10? sin bebidas, barbacoa sólo 8?

Frühlingswanderung, die von der Vereinigung Le Bonheur d’être Ensemble organisiert wird.

5 km Wanderung mit Imbiss auf halber Strecke.*

Anschließend wird gegrillt (Reservierung erforderlich).

Wanderung allein 5 ?, Wanderung + Grillfest 10 ? ohne Getränke, Grillfest allein 8 ?

Mise à jour le 2023-04-15 par OT SUD MEUSE