Village en Fête Lignières-de-Touraine, 5 novembre 2023, Lignières-de-Touraine.

Lignières-de-Touraine,Indre-et-Loire

Brocante, vide grenier dans les rues et bourse aux jouets/puériculture en intérieur. Manèges enfants, buvette et restauration sur place..

Dimanche 2023-11-05 08:00:00 fin : 2023-11-05 18:00:00. .

Lignières-de-Touraine 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Flea market, garage sale in the streets and toy/children’s market indoors. Children’s rides, refreshments and food on site.

Rastro, venta de garaje en la calle y mercadillo de juguetes/niños en el interior. Atracciones infantiles, refrescos y comida in situ.

Trödelmarkt, Flohmarkt in den Straßen und Spielzeug-/Kindergartenbörse im Innenbereich. Kinderkarussells, Getränke und Essen vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-02 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme