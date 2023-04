Zumba Family Party, 15 avril 2023, Lignières-de-Touraine Lignières-de-Touraine.

Lignières-de-Touraine ,Indre-et-Loire , Lignières-de-Touraine

Zumba Family Party

Lignières-de-Touraine Indre-et-Loire

2023-04-15 16:45:00 – 2023-04-15 17:15:00

Lignières-de-Touraine

Indre-et-Loire

Lignières-de-Touraine .

L’association vous propose un moment sport Zumba et Pound avec Alex Zumba instructor ! Boisson et collation sur place. On espère vous voir nombreux ! Tapis obligatoire pour le Pound.

L’association vous propose un moment sport Zumba et Pound avec Alex Zumba instructor ! Boisson et collation sur place. On espère vous voir nombreux ! Tapis obligatoire pour le Pound.

+33 6 15 46 16 07

Les rêves d’Andréa

Lignières-de-Touraine

dernière mise à jour : 2023-03-20 par