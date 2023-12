Stage de théâtre pour les enfants Lignières Catégories d’Évènement: Cher

Lignières Stage de théâtre pour les enfants Lignières, 27 décembre 2023, Lignières. Lignières Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2023-12-27

fin : 2023-12-29 Stage de théâtre proposé pour les enfants de 5 à 15 ans, sur inscription..

Stage de théâtre proposé pour les enfants de 5 à 15 ans, sur inscription.

Vos enfants et petits-enfants découvriront un univers singulier où ils apprendront la gestuelle, le b-a ba du théâtre: gestuelle, voix, respiration, pour créer un petit spectacle, avec Vincent, comédien professionnel. 15 EUR. Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-08 par OT LIGNIERES Détails Catégories d’Évènement: Cher, Lignières Autres Code postal 18160 Adresse Ville Lignières Departement Cher Lieu Ville Lignières Latitude 46.75221 Longitude 2.17311 latitude longitude 46.75221;2.17311

Lignières Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lignieres/