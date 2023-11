Soirée moules frites à volonté Lignières, 25 novembre 2023, Lignières.

Lignières,Cher

Soirée festive en perspective, organisée par le handball de l’avenir de Lignières avec repas moules/frites à volonté..

Samedi 2023-11-25 19:30:00 fin : 2023-11-25 . 22 EUR.

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire



Festive evening in perspective, organized by the handball of the future of Lignières with meal mussels/fries at will.

Velada festiva en perspectiva, organizada por el balonmano del futuro de Lignières con una comida de mejillones/patatas fritas.

Festlicher Abend in Aussicht, organisiert vom Handballverein « Lignières l’avenir » mit Muscheln/Pommes frites-Mahlzeit nach Belieben.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT LIGNIERES