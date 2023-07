Répétition Publique September Cohen Lignières, 21 septembre 2023, Lignières.

Lignières,Cher

Pour la rentrée, Les Bains Douches vous convient pour une répétition publique avec September Cohen..

2023-09-21 fin : 2023-09-21 . EUR.

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire



To mark the start of the new season, Les Bains Douches invites you to an open rehearsal with September Cohen.

Para marcar el comienzo de la nueva temporada, Les Bains Douches les invita a un ensayo abierto con September Cohen.

Zum Schuljahresbeginn lädt Les Bains Douches Sie zu einer öffentlichen Probe mit September Cohen ein.

Mise à jour le 2023-07-05 par OT LIGNIERES