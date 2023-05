Forum des associations, 9 septembre 2023, Lignières.

Rencontrez les associations lignéroises pour préparer tout doucement votre rentrée et découvrez les nombreuses activités de chacune d’entre elles : culture, musique, sport, loisirs, il y a pour toutes les envies. Diverses animations proposées dans la journée..

2023-09-09 à ; fin : 2023-09-09 . EUR.

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire



Meet the associations of Lignères to prepare your return to school and discover the many activities of each of them: culture, music, sports, leisure, there is something for everyone. Various animations proposed during the day.

Conozca las asociaciones de Lignères para preparar la vuelta al cole y descubra las numerosas actividades de cada una de ellas: cultura, música, deporte, ocio, hay para todos los gustos. Se ofrecen diversas actividades durante el día.

Treffen Sie die Vereine von Lignéro, um Ihren Schulanfang vorzubereiten und entdecken Sie die zahlreichen Aktivitäten der einzelnen Vereine: Kultur, Musik, Sport, Freizeit, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Verschiedene Animationen, die den ganzen Tag über angeboten werden

