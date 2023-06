Concours de pétanque Lignières, 2 septembre 2023, Lignières.

Lignières,Cher

Venez nombreux afin d’encourager l’Avenir de Lignières qui organise un concours de pétanque !.

2023-09-02 à ; fin : 2023-09-02 . .

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire



Come and cheer on the Avenir de Lignières as they organize a pétanque competition!

Ven a animar al Avenir de Lignières, que organiza una competición de petanca

Kommen Sie zahlreich, um die Avenir de Lignières anzufeuern, die einen Boule-Wettbewerb organisiert!

