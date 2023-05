Cinémobile – juin 2023 Place du Champ de Foire, 15 juin 2023, Lignières.

3 films à l’affiche ce mois-ci : Lambert Wilson et Josiane Balasko se donnent la réplique dans « Des mains en or », une comédie grave qui évoque deux générations, enfants et séniors avec « Quand tu seras grand » et l’adaptation du dessin-animé Disney « La Petite Sirène » en film..

Jeudi 2023-06-15 à 16:00:00 ; fin : 2023-06-15 . 6.2 EUR.

Place du Champ de Foire

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire



3 films in theaters this month: Lambert Wilson and Josiane Balasko play each other in « Des mains en or », a serious comedy that evokes two generations, children and seniors with « Quand tu seras grand » and the adaptation of the Disney cartoon « La Petite Sirène » into a film.

3 películas en los cines este mes: Lambert Wilson y Josiane Balasko se interpretan mutuamente en « Des mains en or », una comedia seria que evoca a dos generaciones, niños y mayores con « Quand tu seras grand » y la adaptación al cine del dibujo animado de Disney « La Petite Sirène ».

diesen Monat stehen drei Filme auf dem Programm: Lambert Wilson und Josiane Balasko spielen sich in « Des mains en or » die Bälle zu, eine ernste Komödie, die zwei Generationen, Kinder und Senioren mit « Quand tu seras grand » und die Verfilmung des Disney-Zeichentrickfilms « Die kleine Meerjungfrau » in einem Kinofilm heraufbeschwört.

